Білоруські чоловіки масово отримують повістки: що відбувається

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки. Офіційно — на позапланові військові збори. Це викликало неабиякий ажіотаж у соцмережах.Білоруси активно обговорюють процес та обурюються, що збір на навчання проводять поспіхом і забирають навіть багатодітних батьків.Редакція розслідувань Суспільного звернула увагу, що попередні військові збори такого обговорення не викликали. Вони звернулися по коментарі до експертів, щоб з’ясувати, чи становлять ці збори загрозу для України, а також для Литви та Польщі, біля чиїх кордонів вони проходять.Несподівана перевірка військової готовності16 січня 2026 року невизнаний низкою країн президент Білорусіоголосив раптову перевірку збройних сил країни. Перевірка військових частин, відповідно до повідомлень із сайту Міноборони РБ, досі триває.А через місяць, 17 лютого, Міноборони Республіки Білорусь повідомило, що “у рамках заходів комплексної перевірки збройних сил” проходить збір військовозобов’язаних у запасі. Відправляють резервістів у з'єднання та військові частини Західного оперативного командування.Заступник військкома міста Гродна і Гродненського районупро збори заявив: “Офіцери, прапорщики, сержанти та рядові запасу прибувають на пункт попереднього збору військовозобов’язаних, де їх розподіляють на команди. Сформовані команди відправляють на пункти прийому особового складу військових частин відповідно до встановленого графіка. Військовозобов’язані з розумінням ставляться до цих заходів, мотивовані на виконання поставлених завдань”.Попри те, що білоруський військком запевняє про “розуміння та мотивацію”, редакція розслідувань Суспільного, як і білоруські опозиційні медіа, звернули увагу, що у соцмережах через повістки військовозобов’язаним білорусам виник ажіотаж. Дружини активно діляться тим, як швидко їхніх чоловіків відправляють на збори, навіть не дозволяючи ретельно зібратися, та як забирають навіть багатодітних батьків.Журналісти перевірили профілі дописувачів і встановили, що вони належать реальним людям. Тож розповімо кілька історій, якими поділилися білоруси.Гроднянка, мати трьох дітей, яка виготовляє свічки та гіпсові вироби, висловила занепокоєння, що її чоловікові прийшла повістка:"Дівчата з Гродна, ваших чоловіків забрали на збори? Як ситуація? З трьома дітьми можуть забрати?" Їй у коментарях відповіли, що бачили, що забирають і з чотирма, і навіть тих, хто раніше не служив.Мати трьох дітей Яна Петраш із Гродна теж хвилюється через повістку чоловікові:“Дівчата, хто багатодітний, забрали ваших чоловіків на збори? Моєму чоловіку учора прийшла повістка: в четвер, 19.02, о 8:00 бути з речами і документами на Янки Купали, в будівельному ліцеї. А у нас троє дітей, я ще в декреті: молодшій доньці лише 1 рік, а старшій — 6 років”.із Гродна вирішив наперед познайомитися з тими, хто теж отримав повістки: "Білорусь. Гродно. Хто 19.02.26 теж їде на військові збори. Збираємось у банду".Інші чоловіки відгукнулися, розповідаючи, що провели в пунктах збору хто добу, хто дві й отримали нові повістки.Тату-майстриняіз Гродна написала, що її чоловік отримав повістку о восьмій ранку, а вже о 18-й його забрали. Тепер він на полігоні. “На місяць ніби”, – додала жінка.У коментарях до її допису згадували два топоніми: Слонім Гродненської області та Баранки Берестейської області, де збирають резервістів.Журналісти білоруського опозиційного видання “Зеркало” під легендою телефонували у військкомати країни та запитували, чому збір відбувається з таким поспіхом.У військкоматах підтвердили, що повістки видають сьогодні на сьогодні, а не так, як було зазвичай, коли можна було з’явитися протягом тижня.“А чому такий поспіх?” – запитали журналісти у військкоматі Гомельського району. Відповіддю було: “Це ви запитайте у міністра оборони, військового комісара”.Припустили, втім, що поспіх викликаний тим, що йдеться не про планові збори, а про перевірку мобілізаційної готовності.Також журналістам військкомати повідомили, що чоловікам, яких відправили на збори, компенсують гроші й додали, що малі діти – не причина відстрочки. Відстрочку можуть отримати ті, хто доглядає за рідними з інвалідністю, працює у сільському господарстві, має навчальну сесію чи трьох і більше дітей віком до 18 років.Журналісти видання зазначили, що військовозобов’язаних можуть викликати на спеціальні збори на термін до двох місяців. Білоруський закон також обмежує загальний термін військових чи спеціальних зборів за весь час перебування військовозобов’язаного в запасі – вони мають тривати не більше 12 місяців.Сьогодні, 19 лютого, Міноборони Білорусі на своїй сторінці в телеграмі оприлюднило заяву генерал-майора, помічника міністра оборони, який є начальником департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони РБ. Він заявив, що їхні “заходи оперативної та бойової підготовки повʼязані, перш за все, з діями і агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни”.“Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій", – заявив Ревенко.