Друга спроба: у Луцькому районі хочуть реконструювати стару ферму під птахофабрику

Поблизу села Топільне Луцького району планують реконструювати приміщення існуючої ферми під птахоферму. Волинське підприємство повторно подало документи на отримання дозволів на виконання робіт.

Як розповів у коментарі Суспільному розповів староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль, після того, як у грудні 2024 року місцеві жителі виступили проти зведення птахоферми і депутати Рожищенської міськради не підтримали відповідний проєкт рішення, до цього питання не поверталися.

"Більше це питання не піднімалося і в широкому сільському колі, де я був присутній, не обговорювалося. Прямої комунікації між інвестором і місцевими жителями про функціонування птахофабрики відтоді не було. Далі буде видно", — сказав посадовець.

Зі слів Дмитра Кисіля, на території села Топільне підприємство орендує в людей земельні ділянки, на яких вирощує сільськогосподарські культури, виплачує пайові кошти. Чи змінилися настрої людей щодо зведення птахоферми — староста не озвучив.

Документи, які фірма подала повторно, перебувають на розгляді в Мінекономіки, яке має сформувати висновок з оцінки впливу на довкілля. Дозвіл на виконання будівельних робіт має видати Держінспекція архітектури та містобудування України.

Наразі триває подача зауважень і пропозицій від громадськості: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, [email protected], телефони для довідок: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Якщо документи пройдуть погодження, додав староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль, наступним етапом стане публічне обговорення питання між представниками підприємства і громадою.

