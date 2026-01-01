Друга спроба: у Луцькому районі хочуть реконструювати стару ферму під птахофабрику





Як розповів у коментарі Дмитро Кисіль, після того, як у грудні 2024 року місцеві жителі виступили проти зведення птахоферми і депутати Рожищенської міськради не підтримали відповідний проєкт рішення, до цього питання не поверталися.



"Більше це питання не піднімалося і в широкому сільському колі, де я був присутній, не обговорювалося. Прямої комунікації між інвестором і місцевими жителями про функціонування птахофабрики відтоді не було. Далі буде видно", — сказав посадовець.



Зі слів Дмитра Кисіля, на території села Топільне підприємство орендує в людей земельні ділянки, на яких вирощує сільськогосподарські культури, виплачує пайові кошти. Чи змінилися настрої людей щодо зведення птахоферми — староста не озвучив.



Документи, які фірма подала повторно, перебувають на розгляді в Мінекономіки, яке має сформувати висновок з оцінки впливу на довкілля. Дозвіл на виконання будівельних робіт має видати Держінспекція архітектури та містобудування України.



Наразі триває подача зауважень і пропозицій від громадськості: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,



Якщо документи пройдуть погодження, додав староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль, наступним етапом стане публічне обговорення питання між представниками підприємства і громадою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Топільне Луцького району планують реконструювати приміщення існуючої ферми під птахоферму. Волинське підприємство повторно подало документи на отримання дозволів на виконання робіт.Як розповів у коментарі Суспільному розповів староста Топільненського старостинського округу, після того, як у грудні 2024 року місцеві жителі виступили проти зведення птахоферми і депутати Рожищенської міськради не підтримали відповідний проєкт рішення, до цього питання не поверталися."Більше це питання не піднімалося і в широкому сільському колі, де я був присутній, не обговорювалося. Прямої комунікації між інвестором і місцевими жителями про функціонування птахофабрики відтоді не було. Далі буде видно", — сказав посадовець.Зі слів Дмитра Кисіля, на території села Топільне підприємство орендує в людей земельні ділянки, на яких вирощує сільськогосподарські культури, виплачує пайові кошти. Чи змінилися настрої людей щодо зведення птахоферми — староста не озвучив.Документи, які фірма подала повторно, перебувають на розгляді в Мінекономіки, яке має сформувати висновок з оцінки впливу на довкілля. Дозвіл на виконання будівельних робіт має видати Держінспекція архітектури та містобудування України.Наразі триває подача зауважень і пропозицій від громадськості: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, [email protected] , телефони для довідок: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.Якщо документи пройдуть погодження, додав староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль, наступним етапом стане публічне обговорення питання між представниками підприємства і громадою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію