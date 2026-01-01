Якою буде погода у Луцьку та на Волині 20 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію