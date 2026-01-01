Якою буде погода у Луцьку та на Волині 20 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.
