Луцький замок б’є рекорди відвідуваності: заповідник подвоїв показники у 2025 році

Державний історико-культурний заповідник у місті Луцьку продовжує активний розвиток та впровадження нових сервісів, що користуються попитом серед відвідувачів і сприяють зростанню туристичної привабливості Волині.Одним із найпопулярніших напрямів стали унікальні послуги в стінах Луцький замок. Зокрема, стабільним попитом користується сервіс «Весілля за 24 години» — у 2025 році тут відбулося 23 шлюбні церемонії. Послугою «Освідчення» скористалися 13 пар, що свідчить про зростання популярності історичної локації для важливих життєвих подій.Питання подальшого розвитку обговорили під час робочої зустрічі заступник голови Волинської ОДАта начальниця управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністраціїЗаповідник розширює класичні туристичні можливості. У 2025 році на постійній основі відкрито індивідуальний підйом на оглядовий майданчик В’їзної вежі Луцького замку — цією можливістю скористалися 14 596 відвідувачів.Для підвищення комфорту облаштовано окрему касу для відвідування підземель Костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Крім того, у 2025 році запущено офіційний вебсайт заповідника, що забезпечує відкритий доступ до інформації про його діяльність.Об’єкти заповідника упродовж 2025 року працюють щоденно, без вихідних. Військовослужбовці ЗСУ та інші визначені законодавством категорії громадян можуть відвідувати Луцький замок і всі об’єкти безкоштовно.«Державний історико-культурний заповідник у Луцьку демонструє системний розвиток і вміння поєднувати збереження історичної спадщини з упровадженням сучасних сервісів. Зростання відвідуваності підтверджує ефективність обраного підходу. Обласна влада й надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані на посилення туристичної привабливості регіону», – наголосив Тарас Шкітер.За підсумками 2025 року(76,7 тисячі). Загальні надходження склали 11 млн грн (+33% до минулого року), а до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 2,2 млн грн.Позитивна динаміка підтверджує розвиток туристичної галузі Волині навіть в умовах воєнного часу.