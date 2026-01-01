Лікар відомої приватної клініки у Луцьку вимагав у пацієнта $8 000: як його покарав суд





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від січня 2026 року, передає



Фігурант справи працював сімейним лікарем у ПП «Медторг-Експрес» і мав декларації з пацієнтами. Один із них прийшов на прийом 24 липня 2025 року – хотів направлення на медогляд в обласній лікарні. Лікар розумів, що стан здоров’я пацієнта може тягнути на інвалідність, і вирішив зіграти на тому, що люди часто не знають усіх нюансів процедури. От тоді, як вказано у вироку, він і «побачив шанс» підзаробити: налякати, що без грошей нічого не буде, і взяти суму «нібито для потрібних людей».



Як організували схему?

Схема була проста: лікар переконував, що питання інвалідності вирішують «експертні команди», і без «подяки» ніхто нічого не підпише. Спочатку він назвав суму 5 тисяч доларів – мовляв, це за те, щоб пацієнту «поставили третю групу».



Потім почав підганяти і тиснути: на початку вересня телефоном повторював, що «або платиш – або буде відмова». А 9 вересня 2025 року написав у Viber коротко «8000» і повідомив, що сума вже 8 тисяч доларів і їх треба принести до розгляду документів.



12 вересня вони зустрілись на АЗС UPG у Зміїнці. Там лікар продовжив розповідати, що він нібито вже «говорив із потрібними людьми», і саме така сума «потрібна», щоб питання інвалідності вирішили позитивно. У вироку прямо зазначено: насправді він не збирався нікому нічого передавати – гроші хотів залишити собі.



Пацієнт передав лікарю 8 тисяч доларів, а одразу після цього лікаря викрили й затримали правоохоронці.



Уже в січні 2026-го медик уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив і призначив покарання у вигляді штрафу – 340 тисяч гривень. Імітаційні 8 тисяч доларів постановили знищити, арешт майна у цій справі скасували.

