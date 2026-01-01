Останні два роки служив у лавах ЗСУ: помер лікар волинської лікарні
Сьогодні, 19:00
Від важкої хвороби помер лікар-ендоскопіст ендоскопічного відділення № 2 Волинської обласної клінічної лікарні Сулік Юрій Анатолійович.
Скорботну звістку повідомили у медзакладі.
"Останні два роки Юрій Анатолійович був мобілізований та служив у лавах ЗСУ. Щире співчуття рідним та близьким покійного. Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким лікаря.
