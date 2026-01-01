Розкрадали кошти на будівництві укриття та ремонту лікарні: на Волині шістьом депутатам місцевих рад оголосили підозру

Прокуратура Волині спільно з правоохоронними органами регіону реагує на злочини депутатів та посадовців. Лише за один день, 18 лютого 2026 року, повідомлено про підозру шістьом депутатам органів місцевого самоврядування.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Збитки, завдані діями підозрюваних у цих кримінальних провадженнях, – понад 3 мільйони гривень.Ідеться про розкрадання коштів, призначених для будівництва укриття у школі, ремонт лікарні, закупівлю електроенергії.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив депутату Ковельської міської ради, начальнику одного з управлінь виконкому, про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).Встановлено, що чиновник затвердив проектно-кошторисну документацію будівництва укриття в одному з ліцеїв у місті Ковелі із завищеними цінами на матеріальні ресурси, а згодом погодив акт приймання виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо вартості використаних будівельних матеріалів.Такими діями громаді спричинено майнову шкоду на понад 2,5 мільйона гривень.Також повідомлено про підозру:- депутату Камінь-Каширської міської ради, директору приватного підприємства, що виконувало у 2024-2025 роках капітальний ремонт однієї з будівель КП «Луцьке підприємство електротранспорту».Використовуючи будівельні матеріали нижчої якості та вносячи в акти виконаних робіт неправдиві відомості, посадовець заволодів бюджетними коштами на суму понад 390 тисяч гривень;- депутату Маневицької селищної ради, директору комунального підприємства, який у ході капітального ремонту котельні в лікарняній установі закупив котел за завищеною на майже чверть мільйона гривень вартістю;- депутату Ковельської міської ради, який у жовтні 2025 року в у Ковелі наїхав автомобілем на 13-річного велосипедиста, спричинивши дитині травми;- депутату однієї з сільських рад Ковельського району, який умисно не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;- одному з сільських голів Камінь-Каширського району, через незаконні дії якого громада переплатила постачальнику електроенергії 155 тисяч гривень.Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.Викрито незаконні дії спільно з ГУНП у Волинській області, УСБУ в області, УСР в області ДСР Національної поліції України.- Прокуратура робить те, що зобов'язана робити – реагує на злочини, - наголошує керівник обласної прокуратури Максим Роговенко. – І робитиме все, щоб забезпечити невідворотність покарання для усіх викритих у вчиненні злочинів посадовців та депутатів.