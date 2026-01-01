На Волині вщент згоріла господарська будівля

На Волині вщент згоріла господарська будівля
Втрачена будівля, але врятоване життя котика: наслідки пожежі у селі Шельвів Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Це фото з пожежі, що виникла сьогодні вранці в селі Шельвів Затурцівської громади Володимирського району — господарську споруду гасили вогнеборці ДСНС з селища Локачі, а також місцеві пожежні команди з сіл Затурці, Війниця та Привітне.

"Причина загоряння ще встановлюється, але закликаємо громадян слідкувати за справністю засобів опалення та електричними приладами, бути обережними при використанні вогню!" - наголошують рятувальники.
На Волині вщент згоріла господарська будівля
На Волині вщент згоріла господарська будівля
На Волині вщент згоріла господарська будівля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новеньке авто та вісім земельних ділянок: що у декларації луцького адвоката, який фігурував на «плівках Вітіва»
Сьогодні, 16:37
Угорщина погрожує більше не постачати Україні газ та електроенергію
Сьогодні, 16:35
На Волині вщент згоріла господарська будівля
Сьогодні, 16:07
Колишнього президента Південної Кореї засудили до довічного ув’язнення
Сьогодні, 15:49
Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком
Сьогодні, 15:03
Медіа
відео
1/8