На Волині вщент згоріла господарська будівля
Сьогодні, 16:07
Втрачена будівля, але врятоване життя котика: наслідки пожежі у селі Шельвів Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Це фото з пожежі, що виникла сьогодні вранці в селі Шельвів Затурцівської громади Володимирського району — господарську споруду гасили вогнеборці ДСНС з селища Локачі, а також місцеві пожежні команди з сіл Затурці, Війниця та Привітне.
"Причина загоряння ще встановлюється, але закликаємо громадян слідкувати за справністю засобів опалення та електричними приладами, бути обережними при використанні вогню!" - наголошують рятувальники.
