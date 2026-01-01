На Волині вщент згоріла господарська будівля

Втрачена будівля, але врятоване життя котика: наслідки пожежі у селі Шельвів Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Це фото з пожежі, що виникла сьогодні вранці в селі Шельвів Затурцівської громади Володимирського району — господарську споруду гасили вогнеборці ДСНС з селища Локачі, а також місцеві пожежні команди з сіл Затурці, Війниця та Привітне."Причина загоряння ще встановлюється, але закликаємо громадян слідкувати за справністю засобів опалення та електричними приладами, бути обережними при використанні вогню!" - наголошують рятувальники.