Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком
Сьогодні, 15:03
У Луцьку попрощалися із захисником України Ярославом Сачиком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 19-го лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича, 31.05.2000 року народження, який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 19-го лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича, 31.05.2000 року народження, який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком
Сьогодні, 15:03
Весь світ побачив, що МОК підіграє росії, - Гераскевич
Сьогодні, 14:34
Закупівля неякісних бронежилетів і шоломів на Волині: підприємця оштрафували на понад понад 28 мільйонів
Сьогодні, 14:01