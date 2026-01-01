Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком

Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком
У Луцьку попрощалися із захисником України Ярославом Сачиком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 19-го лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича, 31.05.2000 року народження, який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
