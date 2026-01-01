Бойовий виліт став останнім: у Луцьку попрощалися з 25-річним льотчиком Ярославом Сачиком

Ярославом Сачиком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 19-го лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича, 31.05.2000 року народження, який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 19-го лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Сачика Ярослава Ігоровича, 31.05.2000 року народження, який загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Коврай Черкаської області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію