Обслуговування фільтра – коли міняти картриджі та як не зіпсувати смак води





Ознаки, що картридж уже відпрацював

Не завжди потрібно чекати точного терміну з інструкції, бо ресурс залежить від жорсткості та домішок у воді з крана. Орієнтуйтеся на зміни, які легко помітити в побуті, і звіряйте їх із тим, як працював фільтр раніше. Найчастіше це виглядає так:



швидкість фільтрації стала помітно нижчою;

повернувся запах або з’явився сторонній присмак;

накип у чайнику утворюється швидше, ніж раніше;

у глечику або колбі з’являється більше осаду;

після заміни смак не покращився – значить, проблема не в одному картриджі.

Якщо є хоча б два такі сигнали, краще не тягнути. Заміна картриджів у фільтрі для води вчасно дає змогу зберегти смак і не перевантажувати наступні ступені очищення.



Як часто міняти картриджі в різних типах фільтрів

Фільтр глечик для води зручний як стартовий варіант, але картриджі в ньому витрачаються швидше, якщо вода жорстка або ви часто наповнюєте глечик. У проточній системі під мийкою елементи служать довше, та їх теж потрібно змінювати за ресурсом і за ознаками, а не «раз на рік». У зворотному осмосі важливо стежити за передфільтрами, бо вони захищають мембрану: якщо їх не міняти, мембрана почне втрачати продуктивність.



Магістральний фільтр для холодної води зазвичай стоїть на вводі й бере на себе пісок, іржу та грубі домішки. Коли на вводі багато механіки, зручно ставити самопромивний фільтр – промивка займає кілька хвилин і зменшує потребу в частій заміні елементів. Для гарячої води підходять лише моделі, розраховані на високу температуру, і це варто перевіряти перед покупкою.



Як не зіпсувати смак після заміни

Після встановлення нового картриджа смак може змінюватися перші 1–2 наповнення – це нормально, якщо виробник рекомендує промивання. Далі смак має стабілізуватися; якщо цього не сталося, перевірте, чи правильно встановлено картридж і чи не переплутані ступені. У проточних системах важливо не «перескочити» порядок, а в осмосі – не ігнорувати постфільтр, бо він відповідає за фінальну корекцію запаху й смаку.



Якщо у вас осмос із мінералізатором для зворотного осмосу, смак залежить і від нього. Мінералізатор теж має ресурс, і після його вичерпання вода стає «порожнішою» на смак, навіть коли інші ступені ще працюють нормально.



Найпростіше – вибирати картриджі, які точно підходять до вашої моделі, і тримати один комплект про запас, щоб заміна не відбувалась в останній момент. Якщо ви користуєтеся системами Ecosoft, зручніше брати оригінальні витратні матеріали та звіряти ресурс за рекомендаціями виробника. Перейдіть на сайт ecosoft.ua та замовляйте системи очистки та додаткові елементи, щоб підтримувати стабільний смак і якісне очищення рідини вдома.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

