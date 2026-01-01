Закупівля неякісних бронежилетів і шоломів на Волині: підприємця оштрафували на понад понад 28 мільйонів

Волинські прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції свою позицію щодо стягнення з приватного підприємства на користь Волинської обласної військової адміністрації 28,2 млн грн - вартості поставлених ТОВ неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, прокурори встановили, що у квітні 2022 року підприємство, на виконання укладених контрактів, поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї.

Прокуратура звернулась до суду, щоб стягнути із постачальника вартість неякісних товарів – і Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Постачальники оскаржили це рішення в апеляційному порядку, проте Північний апеляційний господарський суд, дослухавшись до доводів прокурорів, відхилив апеляційну скаргу підприємства та залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення вартості неякісної амуніції.

Судове рішення про стягнення з ТОВ понад 28 млн грн на користь держави набрало законної сили та підлягає обов’язковому виконанню.
Зауважимо, що за позовом Волинської обласної прокуратури з цього ж товариства на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.
Таких треба садити і то надовго.
