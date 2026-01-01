У Великій Британії арештували експринца Ендрю, який фігурує у справі Епштейна

Ендрю.



Про це повідомляє BBC, пише



Поліція заарештувала його вранці 19 лютого за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.



Правоохоронці заявили, що розглядають скаргу щодо нібито передавання колишнім принцом конфіденційних матеріалів покійному сексуальному злочинцеві Джеффрі Епштейну.



Поліція також проводить обшуки в Беркширі та Норфолку.



Сам Ендрю заперечує будь-які правопорушення. 19 лютого, у день арешту, Ендрю відзначає день народження — йому виповнилося 66 років.



Після повідомлень про його зв’язки з Епштейном король Чарльз III торік позбавив Ендрю всіх титулів.



Експринц Ендрю у «файлах Епштейна»



Міністерство юстиції США наприкінці січня опублікувало нові матеріали зі справи Джеффрі Епштейна, у яких знову згадувався експринц Ендрю. Він, зокрема запрошував Епштейна до Букінгемського палацу й розпитував про одну росіянку.



Ендрю й раніше фігурував у «файлах Епштейна». До того ж Guardian публікував уривки з посмертних мемуарів Вірджинії Джуффре, яка стверджувала, що Ендрю мав із нею сексуальні стосунки, коли їй було 17 років. Сам Ендрю заперечував це.



Пізніше Ендрю заявляв, що відмовляється від усіх титулів, включно з титулом герцога Йоркського. А згодом король Сполученого Королівства Чарльз III заявив, що позбавить свого брата всіх титулів, зокрема й титулу принца.

