Весь світ побачив, що МОК підіграє росії, - Гераскевич

Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через «шолом пам’яті» весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє росії.



Про це він заявив на брифінгу в «Медіацентрі Україна», передає кореспондент



Владислав Гераскевич розповів, що своїм вчинком хотів привернути увагу світу до України.



«Зараз я можу більше проаналізувати, і я розумію, що насправді нас підтримали буквально всі куточки світу. Всі куточки світу побачили цю несправедливість. Вони побачили, що система МОК вона сильно підіграє росії. Нарешті ми змогли розсунути ті куліси, за якими велась оця проросійська гра МОК», — заявив скалетоніст.



Він також каже, що отримав багато підтримки від українців, зокрема й від людей, які втратили рідних на війні.



«Вона (мама загиблого спортсмена, який зображений на шоломі — ред.), коли побачила свого сина на шоломі, пішла до нього на кладовище й сказала: “Тарасику, тебе москалі мертвого бояться". Маленькі речення, які в собі містять настільки багато любові й болю. Якщо ми можемо полегшити хоча б трошки, те, що переживають близькі наших загиблих у цій війні, то це вартує усього, це набагато важливіше за будь-які медалі», — каже Гераскевич.



Адвокат Гераскевича Євген Пронін роз'яснив плани після дискваліфікації та програної апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS). За його словами, зараз є 30 днів для того, щоб ухвалити рішення щодо подальших судових позовів, і «відступати ніхто не буде».



«У цій інстанції суду немає апеляції чи касації, але є можливість звернутися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії, але з приводу юрисдикції це легше… Дивлячись на те, як він <Владислав Гераскевич> себе поводив ці всі дні, я думаю, що ви зрозуміли. Зрозуміло, що відступати ніхто не збирається і не буде», — зазначив адвокат.



«Шолом пам’яті» та дискваліфікація Гераскевича



Скелетоніст Владислав Гераскевич до Олімпійських ігор 2026 року підготував спеціальний шолом. На ньому зображені українські атлети, які загинули через російсько-українську війну. Деякі з них воювали за Україну, а деякі — загинули внаслідок російських обстрілів.



Український скелетоніст Владислав Гераскевич із шоломом, на якому зображені українські атлети, загиблі через російську агресію, 9 лютого 2026 року.



Однак МОК заборонив йому використовувати цей шолом на змаганнях та офіційних тренуваннях під час Олімпіади в Італії. Низка українців та колеги-спортсмени підтримали Гераскевича. На інцидент відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Олімпійський комітет України повідомив, що після переговорів МОК запропонував альтернативу — використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Однак спортсмен це відкинув.



Зрештою, досягти згоди так і не вдалося, і МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом 12 лютого. Тоді Гераскевич подав апеляцію у CAS за спеціальною процедурою, однак CAS відхилив цей позов.

