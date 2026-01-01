Новеньке авто та вісім земельних ділянок: що у декларації луцького адвоката, який фігурував на «плівках Вітіва»

Іван Пікун нещодавно подав декларацію про майновий стан. Зробити це його змусило звільнення з поліцейської комісії, членом якої він був упродовж минулого року.



Анатолія Вітіва — фігуранта корупційного скандалу, якого







Правоохоронці повідомляли, що під час обшуку в Пікуна вилучили 65 тисяч доларів США. Слідство вважає, що адвокат був формальним зберігачем готівки, яка фактично належала самому Вітіву.



З 2016 року Іван Пікун займається адвокатською діяльність та спеціалізується на цивільному, кримінальному та адміністративному праві. Упродовж 2024 року він входив до складу поліцейської комісії ГУНП у Волинській області. А ще раніше, як представник громадськості, брав участь у відборі кандидатів на службу в поліцейській комісії при Управлінні патрульної поліції.



Журналісти ВолиньPost проаналізували декларацію Івана Пікуна та з’ясував, яким майном володіє адвокат.



Минулого року — ще сім ділянок: як розширився земельний портфель Пікуна

Із 2021 року Іван Пікун володіє житловим будинком у Рованцях площею 104,6 м². Також у його власності — земельна ділянка в Рованцях площею 618 м² — ймовірно, це та, що під будинком.



Окрім цього, у декларації адвоката зазначено ще сім земельних ділянок у різних громадах Волині, власником яких він став минулого року. Зокрема, у Прилуцькому Луцької громади Пікун має землю площею 3357 м². У Городищі Боратинської громади задекларував одразу три земельні ділянки — кожна площею по 1000 м².



Ще одну ділянку площею 1500 м² він має у Княгининку Луцької громади. Найбільша ж земельна ділянка, задекларована Пікуном, розташована у Богушівці — її площа перевищує 19 000 м².



Нове авто 2025 року випуску

У декларації Івана Пікуна зазначено один транспортний засіб — легковий автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid 2025 року випуску. Право власності на авто він набув у липні 2025 року. Вартість автомобіля на момент придбання, відповідно до декларації, становила 1 710 375 грн.



Підприємницькі доходи та заощадження: мільйони на рахунках і готівка у валюті

За зайнятия підприємницькою діяльністю минулоріч Пікун отримав 1 675 000 гривень. Адвокат задекларував 24 000 доларів США та 500 000 грн готівкою.



Окрім цього, на банківських рахунках він зберігає 2,7 млн грн.

Також заощадження має дружина Пікуна. Вона зберігає 5 000 доларів США та 200 000 грн готівкових коштів.



