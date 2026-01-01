Атлетка з Ковеля зайняла призове місце на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 10:38
Уляна Степанюк, атлетка з Ковеля посіла друге місце у фіналі бігу на 60 метрів серед жінок на всеукраїнських змаганнях пам'яті М. Батруха, Б. Юшка та Ю. Горбаченко.
Це сталося 14 січня в Києві. Про це повідомляє видання Спорт на Районі, посилаючись на підсумкові протоколи.
17-річна спортсменка з Волинської області показала результат 7,49 секунди, встановивши особистий рекорд. Вона поступилася лише Анні Карандуковій з Кіровоградської області, яка фінішувала з часом 7,44 секунди. Відрив склав усього 0,05 секунди — це мінімальна різниця у спринті.
Третє місце на п'єдесталі посіла Єлизавета Шваб.
Уляну Степанюк тренують А. Повх та Д. Повх.
