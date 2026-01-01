Атлетка з Ковеля зайняла призове місце на всеукраїнських змаганнях

Уляна Степанюк, атлетка з Ковеля посіла друге місце у фіналі бігу на 60 метрів серед жінок на всеукраїнських змаганнях пам'яті М. Батруха, Б. Юшка та Ю. Горбаченко.



Це сталося 14 січня в Києві. Про це повідомляє видання



17-річна спортсменка з Волинської області показала результат 7,49 секунди, встановивши особистий рекорд. Вона поступилася лише Анні Карандуковій з Кіровоградської області, яка фінішувала з часом 7,44 секунди. Відрив склав усього 0,05 секунди — це мінімальна різниця у спринті.



Третє місце на п'єдесталі посіла Єлизавета Шваб.



Уляну Степанюк тренують А. Повх та Д. Повх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , атлетка з Ковеля посіла друге місце у фіналі бігу на 60 метрів серед жінок на всеукраїнських змаганнях пам'яті М. Батруха, Б. Юшка та Ю. Горбаченко.Це сталося 14 січня в Києві. Про це повідомляє видання Спорт на Районі , посилаючись на підсумкові протоколи.17-річна спортсменка з Волинської області показала результат 7,49 секунди, встановивши особистий рекорд. Вона поступилася лише Анні Карандуковій з Кіровоградської області, яка фінішувала з часом 7,44 секунди. Відрив склав усього 0,05 секунди — це мінімальна різниця у спринті.Третє місце на п'єдесталі посіла Єлизавета Шваб.Уляну Степанюк тренують А. Повх та Д. Повх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію