«Тихо заходять у двори й убивають»: у селі на Волині хижаки нападають на домашніх собак





Про це журналістам Тетяна.



Нагадаємо, наприкінці грудня місцеві жителі Камінь-Каширського району зафіксували серію нападів невідомої хижої тварини на свійських птахів і собак.



«У нашому подвір’ї загризли собаку — просто перегризли шию. Нашийник був, але вся шия закривавлена. Загалом у селі вже щонайменше вісім собак загризли. Нападають уночі — тихо, нічого не чути», — каже жінка.



За її словами, мешканці неодноразово помічали поблизу села кількох великих хижих тварин. Люди висувають різні версії: одні вважають, що це вовки, інші припускають, що йдеться про шакалів.



«Кажуть, що бачили трьох тварин. Хтось каже — вовки, хтось — шакали. Я точно не бачила, тому стверджувати не можу. Але сліди були по всьому подвір’ю, навіть біля хліва».



Тетяна зазначає, що наразі хижаки нападають лише на собак. Домашню худобу не чіпають, оскільки взимку вона перебуває в хлівах. За її словами, всі домашні собаки в селі вакциновані — щеплення проводили централізовано, ветеринар обходила двори.



У сільському чаті мешканці публікують повідомлення про нові випадки нападів, а також діляться порадами щодо безпеки. Серед рекомендацій — освітлення дворів у темну пору доби, шумові засоби та обмеження вільного перебування тварин надворі вночі.



Мешканці села Любче занепокоєні ситуацією та бояться за безпеку дітей. Людей просять не випускати тварин уночі та бути обережними в темну пору доби.



«Дітям забороняємо гуляти ввечері, внуків сваримо, щоб нікуди не ходили. Раніше такого тут ніколи не було. Зараз людям реально страшно».



Крім того, останніми днями в селі та поблизу лісу помічали мисливців і транспорт. За словами мешканців, ідеться про обстеження території та заходи з відлякування хижих тварин.



Водночас за інформацією з власних джерел, журналістам ВСН стало відомо про можливі плани самовільного відстрілу диких тварин, однак офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Нагадаємо, наприкінці грудня місцеві жителі Камінь-Каширського району зафіксували серію нападів невідомої хижої тварини на свійських птахів і собак.

