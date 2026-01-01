На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Кузьмич

На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Кузьмич
Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від тяжких втрат своїх оборонців. На жаль, ще одна сім'я отримала страшну звістку про підтвердження загибелі рідної людини.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"З невимовним смутком повідомляємо про тяжку втрату нашого Героя-краянина із села Житнівка – Кузьмича Івана Миколайовича, 1995 року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 22 вересня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі прибуття скорботного кортежу повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загибель, Донеччина, війна, втрата, Іван Кузьмич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Кузьмич
Сьогодні, 22:20
Коли і де на Волині відключатимуть світло 16 січня
Сьогодні, 21:56
Чому корейська косметика стала популярною у всьому світі?
Сьогодні, 21:41
Успенський собор у Володимирі передали для ПЦУ на 5 років
Сьогодні, 21:16
Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 16 січня
Сьогодні, 20:31
Медіа
відео
1/8