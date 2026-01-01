На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Кузьмич

Камінь-Каширська громада не встигає оговтатися від тяжких втрат своїх оборонців. На жаль, ще одна сім'я отримала страшну звістку про підтвердження загибелі рідної людини.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."З невимовним смутком повідомляємо про тяжку втрату нашого Героя-краянина із села Житнівка –1995 року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 22 вересня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі прибуття скорботного кортежу повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.