У Житомирі вночі атаки РФ знеструмили 7 котелень





Про це повідомляє



"Цієї ночі через ворожі атаки 7 котелень були знеструмлені. Частину з них ми оперативно підключили до генераторів. Варто розуміти, що за таких морозів техніка працює на межі можливостей і подекуди нестабільно",- повідомили в компанії.



Там зазначили, що ситуація була критичною: декілька будинків уже готували до зливу теплоносія, щоб врятувати внутрішньобудинкові мережі.



Проте завдяки злагодженій роботі енергетиків та тепловиків вдалося підключити всі котельні та обійтися без екстрених заходів.



Наразі всі котельні в роботі, тепло подається в штатному режимі.



"Низькі температури - це максимальна загроза для тепломереж. Саме тому зараз ми працюємо у посиленому режимі Наша головна мета: у разі пориву або іншої складної ситуації максимально швидко відреагувати, щоб не допустити замерзання системи", - додали в "Житомиртеплокомуненерго".



Удари Росії по енергетиці



Нагадаємо, вчора, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.



У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням на лівому березі столиці різко ускладнилася. Екстрені відключення світла тривають уже майже тиждень.



Окрім того, у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах у районі Києва, через що енергетики були змушені запровадити аварійні відключення світла по всьому місту.



Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.



Також у КМДА пояснили, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

