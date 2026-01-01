Прибирала сніг, коли поруч ударив «шахед»: відео з двірничкою зі Львова підкорило мережу
Сьогодні, 16:08
Міський голова Львова Андрій Садовий зідзвонився з пані Олею — двірничкою, яка продовжила прибирати сніг біля памʼятника Степанові Бандері, коли поруч ударив російський безпілотник.
Розмова відбулася під час зустрічі Садового з журналістами на місці удару, пише Громадське.
Як відомо, 59-річна пані Оля дбає про чистоту у Львові вже 10 років. Цього ранку, 15 січня, вона розчищала сніг поблизу памʼятника Бандері під час загрози російської атаки, і коли поруч таки влучив дрон, вона продовжила працювати. Це потрапило на відео, які поширила міська влада.
У розмові із Садовим пані Оля розповіла, що почувається добре.
«Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу, ми вам окремо віддячимо», — сказав міський голова та попросив її «бути в спокої» під час повітряних тривог.
Уранці 15 січня російський дрон ударив по дитячому майданчику за 40 метрів від пам’ятника Бандері. У будівлях поруч вилетіли вікна, зокрема в корпусі Львівської політехніки, школі та житлових будинках.
У в памʼятці архітектури — храмі Ольги та Єлизавети — пошкоджені вітражі. Загалом унаслідок атаки постраждали будинки у трьох районах міста.
Унаслідок атаки в місті також тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.
