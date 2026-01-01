В аварії на Донеччині загинув військовий із Волині

В аварії на Донеччині загинув військовий із Волині
До Городищенської громади надійшла трагічна звістка про загибель у дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця Віталія Михальчука.

Про це повідомила Городищенська сільрада.

Солдат, військовослужбовець Збройних Сил України Михальчук Віталій Авксентійович (17 березня 1976 року народження), житель села Шклинь, загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі с. Долина Краматорського району Донецької області.

Зустріч Героя відбудеться 19 січня 2026 року о 16:00. Траурний кортеж вирушить від Волинського бюро судово-медичної експертизи. Орієнтовно о 16:30 — прибуття до села Шклинь, зустріч біля кафе «Злагода». У будинку загиблого буде відслужено панахиду.

А 20 січня 2026 року о 10:30 у будинку загиблого за адресою: с. Шклинь, вул. Лесі Українки, 41, розпочнеться заупокійна літія.

Об 11:00 траурна процесія вирушить до храму святих Бориса і Гліба. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.

«Щиро співчуваємо родині, близьким, побратимам і всім, хто знав Віталія. Схиляємо голови у скорботі разом із вами. Вічна пам’ять і шана Захиснику України», - зазначили у сільраді.

