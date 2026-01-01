200 доларів - аби уникнути покарання: волинянин незаконно вполював зайця та козу
Сьогодні, 11:04
Зухвала подія трапилась на Ківерцівщині 17 січня.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наряд групи реагування патрульної поліції зупинив водія Nissan Qashqai за порушення ПДР. Під час огляду поліцейські виявили в транспортному засобі рушницю без чохла і тушки зайця та кози, застрелених незаконно.
Водій, мешканець с. Четвертня, 1978 року народження, аби уникнути адмінвідповідальності за скоєне, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду 200 доларів.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт неправомірної вигоди задокументували. Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність згідно зі ст. 369 КК України.
Також поліцейські оформили на нього два адмінматеріали: за ст. 191 та 85 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наряд групи реагування патрульної поліції зупинив водія Nissan Qashqai за порушення ПДР. Під час огляду поліцейські виявили в транспортному засобі рушницю без чохла і тушки зайця та кози, застрелених незаконно.
Водій, мешканець с. Четвертня, 1978 року народження, аби уникнути адмінвідповідальності за скоєне, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду 200 доларів.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт неправомірної вигоди задокументували. Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність згідно зі ст. 369 КК України.
Також поліцейські оформили на нього два адмінматеріали: за ст. 191 та 85 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
200 доларів - аби уникнути покарання: волинянин незаконно вполював зайця та козу
Сьогодні, 11:04
Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали рідні
Сьогодні, 10:44
Росія підтягує резерви до Покровська, - Сирський
Сьогодні, 10:30