200 доларів - аби уникнути покарання: волинянин незаконно вполював зайця та козу

Зухвала подія трапилась на Ківерцівщині 17 січня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Наряд групи реагування патрульної поліції зупинив водія Nissan Qashqai за порушення ПДР. Під час огляду поліцейські виявили в транспортному засобі рушницю без чохла і тушки зайця та кози, застрелених незаконно.Водій, мешканець с. Четвертня, 1978 року народження, аби уникнути адмінвідповідальності за скоєне, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду 200 доларів.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт неправомірної вигоди задокументували. Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність згідно зі ст. 369 КК України.Також поліцейські оформили на нього два адмінматеріали: за ст. 191 та 85 КУпАП.