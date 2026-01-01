Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО

Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки, евакуювали 5 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 20:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Конякіна з квартири на 4-му поверсі йде густий дим та вихоплюється полумʼя.

На місце події направлено рятувальників з міста Луцька.

По прибуттю вогнеборців встановлено, що вогонь охопив балкон і кімнату квартири на 4-му поверсі, сходова клітка та верхні поверхи задимлені, у будинку знаходяться люди.

Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та одночасно приступили до гасіння пожежі. Займання ліквідовано о 20:46 за допомогою водяного ствола.

Загалом евакуйовано 5 людей з них 1 дитина. Постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп погрожує Гренландії, бо йому не дали Нобелівську премію, - ЗМІ
Сьогодні, 11:20
200 доларів - аби уникнути покарання: волинянин незаконно вполював зайця та козу
Сьогодні, 11:04
Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали рідні
Сьогодні, 10:44
Росія підтягує резерви до Покровська, - Сирський
Сьогодні, 10:30
Медіа
відео
1/8