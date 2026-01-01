Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки, евакуювали 5 людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 20:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Конякіна з квартири на 4-му поверсі йде густий дим та вихоплюється полумʼя.На місце події направлено рятувальників з міста Луцька.По прибуттю вогнеборців встановлено, що вогонь охопив балкон і кімнату квартири на 4-му поверсі, сходова клітка та верхні поверхи задимлені, у будинку знаходяться люди.Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та одночасно приступили до гасіння пожежі. Займання ліквідовано о 20:46 за допомогою водяного ствола.Загалом евакуйовано 5 людей з них 1 дитина. Постраждалих немає.Причина пожежі встановлюється.