Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки, евакуювали 5 людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 20:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Конякіна з квартири на 4-му поверсі йде густий дим та вихоплюється полумʼя.
На місце події направлено рятувальників з міста Луцька.
По прибуттю вогнеборців встановлено, що вогонь охопив балкон і кімнату квартири на 4-му поверсі, сходова клітка та верхні поверхи задимлені, у будинку знаходяться люди.
Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та одночасно приступили до гасіння пожежі. Займання ліквідовано о 20:46 за допомогою водяного ствола.
Загалом евакуйовано 5 людей з них 1 дитина. Постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 20:15 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Луцьку на вулиці Конякіна з квартири на 4-му поверсі йде густий дим та вихоплюється полумʼя.
На місце події направлено рятувальників з міста Луцька.
По прибуттю вогнеборців встановлено, що вогонь охопив балкон і кімнату квартири на 4-му поверсі, сходова клітка та верхні поверхи задимлені, у будинку знаходяться люди.
Рятувальники оперативно евакуювали мешканців та одночасно приступили до гасіння пожежі. Займання ліквідовано о 20:46 за допомогою водяного ствола.
Загалом евакуйовано 5 людей з них 1 дитина. Постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вогонь охопив балкон: у Луцьку горіла квартира у багатоповерхівці на Конякіна. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали рідні
Сьогодні, 10:44
Росія підтягує резерви до Покровська, - Сирський
Сьогодні, 10:30