Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали рідні

Героям із Нововолинська присвоєно посмертні нагороди. Їхні відзнаки отримали рідні.



Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Сергія Савоніка.



Відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України «Комбатантський хрест»присвоєно Олександру Старжинському.



Сьогодні разом із військовими мер вручив нагороди рідним полеглих Захисників.



Олександр Старжинський загинув на Донеччині у червні 2023 року.

Сергій Савонік — у Запорізькій області у червні 2023 року.



«Схиляємо голови перед подвигом наших Захисників. Вічна слава і шана Героям», - зазначив Борис Карпус.





