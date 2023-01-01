На Волині сотні людей провели в останню дорогу Героя Олександра Старжинського

Олександром Старжинським. Він загинув на Донеччині, захищаючи Україну.



Про це повідомив мер міста Борис Карпус.



Сотні людей зібралися, аби провести Героя в останню дорогу.



"Сьогодні сотні його близьких, знайомих і просто небайдужих людей зібралися, щоб провести Олександра в останню земну дорогу, подякувати за мирне небо. Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться дружині, батькам і друзям. Він віддав своє молоде життя за кожного з нас", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, на війні









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську 15 червня попрощалися з Героєм. Він загинув на Донеччині, захищаючи Україну.Про це повідомив мер містаСотні людей зібралися, аби провести Героя в останню дорогу."Сьогодні сотні його близьких, знайомих і просто небайдужих людей зібралися, щоб провести Олександра в останню земну дорогу, подякувати за мирне небо. Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться дружині, батькам і друзям. Він віддав своє молоде життя за кожного з нас", - йдеться в дописі.Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський, 1990 року народження.

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