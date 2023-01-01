На Волині сотні людей провели в останню дорогу Героя Олександра Старжинського

На Волині сотні людей провели в останню дорогу Героя Олександра Старжинського
У Нововолинську 15 червня попрощалися з Героєм Олександром Старжинським. Він загинув на Донеччині, захищаючи Україну.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

Сотні людей зібралися, аби провести Героя в останню дорогу.

"Сьогодні сотні його близьких, знайомих і просто небайдужих людей зібралися, щоб провести Олександра в останню земну дорогу, подякувати за мирне небо. Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться дружині, батькам і друзям. Він віддав своє молоде життя за кожного з нас", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський, 1990 року народження.

На Волині сотні людей провели в останню дорогу Героя Олександра Старжинського


На Волині сотні людей провели в останню дорогу Героя Олександра Старжинського

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Теги: війна, Росія, Україна
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