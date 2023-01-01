Луцька громада прощатиметься одразу з трьома Героями

Луцька громада прощатиметься одразу з трьома Героями
Завтра, 16 червня, о 14 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування одразу трьох захисників.

Про це повідомили у Луцькраді.

Бондарук Іван Вікторович (05.03.1991 року народження), загинув 10 червня у населеному пункті Лобкове Василівського району Запорізької області.

Доценко Сергій Олександрович (13.03.1980 року народження), загинув 11 червня поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області.

Сижук Геннадій Сергійович (24.06.1972 року народження), загинув 10 червня в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області.

Іван Бондарука та Геннадія Сижука поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Доценка - на кладовищі у селі Липляни.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: війна, Росія, Україна
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