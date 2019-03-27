Росія призначила дату «виборів» на окупованих територіях України





Про це повідомляє



Країна-агресор надумала провести псевдовибори у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.



Додамо, що 10 вересня відбудуться і вибори у росії.



У "єдиний день голосування" заплановані вибори вищих посадових осіб у 20 суб'єктах країни-агресора, а також додаткові вибори депутатів Держдуми щодо чотирьох вакантних місць за одномандатними виборчими округами.



"Вибори" на окупованих територіях



Ще у лютому у раді федерації рф заявляли про плани провести "вибори" на захоплених територіях України. Британська розвідка зазначала, що рф хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини" тим, що має намір провести голосування того ж дня, що й вибори у росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральна виборча комісія Росії призначила проведення так званих "виборів" у тимчасово окупованих областях України на 10 вересня 2023 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське "РИА-Новости".Країна-агресор надумала провести псевдовибори у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.Додамо, що 10 вересня відбудуться і вибори у росії.У "єдиний день голосування" заплановані вибори вищих посадових осіб у 20 суб'єктах країни-агресора, а також додаткові вибори депутатів Держдуми щодо чотирьох вакантних місць за одномандатними виборчими округами.Ще у лютому у раді федерації рф заявляли про плани провести "вибори" на захоплених територіях України. Британська розвідка зазначала, що рф хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини" тим, що має намір провести голосування того ж дня, що й вибори у росії.

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