Брестських прикордонників перекинули на кордон Білорусі з росією





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Як повідомила моніторингова група, на підставі даних порталу держзакупівель можна зробити висновок, що для забезпечення прикордонного контролю на кордоні з росією залучаються також військовослужбовці Брестської прикордонної групи.



Так, згідно з тендером, опублікованим 14 травня, закуповуються послуги з організації харчування 60 військовослужбовців Брестської прикордонної групи, розквартованих в Орші (Вітебська область). Термін надання послуг: з моменту укладання договору до 31 грудня 2023 року.



Також 14 червня Пінським прикордонним загоном було опубліковано тендер на продовження до 31 липня 2023 року організації харчування 30 військовослужбовців, які перебувають у районі м.П.Ліозне (Вітебська область).



Також Білорусь запровадила «тимчасовий» прикордонний контроль на кордоні з Росією на початку травня 2023 року. Обмеження діятимуть «до особливого розпорядження».



"Як можна помітити, "особливе розпорядження" може настати не раніше 2024 року", - зазначає "Беларускі Гаюн".



Нагадаємо, що за словами Павла Латушка,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для забезпечення прикордонного контролю на кордоні з росією задіяли військовослужбовців Гомельської та Гродненської прикордонних груп, а також Пінського прикордонного загону.Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".Як повідомила моніторингова група, на підставі даних порталу держзакупівель можна зробити висновок, що для забезпечення прикордонного контролю на кордоні з росією залучаються також військовослужбовці Брестської прикордонної групи.Так, згідно з тендером, опублікованим 14 травня, закуповуються послуги з організації харчування 60 військовослужбовців Брестської прикордонної групи, розквартованих в Орші (Вітебська область). Термін надання послуг: з моменту укладання договору до 31 грудня 2023 року.Також 14 червня Пінським прикордонним загоном було опубліковано тендер на продовження до 31 липня 2023 року організації харчування 30 військовослужбовців, які перебувають у районі м.П.Ліозне (Вітебська область).Також Білорусь запровадила «тимчасовий» прикордонний контроль на кордоні з Росією на початку травня 2023 року. Обмеження діятимуть «до особливого розпорядження»."Як можна помітити, "особливе розпорядження" може настати не раніше 2024 року", - зазначає "Беларускі Гаюн".Нагадаємо, що за словами Павла Латушка, у Білорусі утримують 2150 незаконно вивезених українських дітей

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