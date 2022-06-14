Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 17:08
Сьогодні, 15 червня, на автодорозі у селі Костюхнівка, що на Маневиччині, співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Volkswagen LT. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Рівненської області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У кузові автомобіля чоловік перевозив деревину без відповідних на це документів.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 800 грн, які поклав у службовий транспорт поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували, гроші вилучили. Транспортний засіб вилучили та помітили на арештмайданчик.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У кузові автомобіля чоловік перевозив деревину без відповідних на це документів.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 800 грн, які поклав у службовий транспорт поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували, гроші вилучили. Транспортний засіб вилучили та помітили на арештмайданчик.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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