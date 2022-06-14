Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар

Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 15 червня, на автодорозі у селі Костюхнівка, що на Маневиччині, співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Volkswagen LT. За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Рівненської області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У кузові автомобіля чоловік перевозив деревину без відповідних на це документів.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 800 грн, які поклав у службовий транспорт поліцейських.

На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання хабаря зафіксували, гроші вилучили. Транспортний засіб вилучили та помітили на арештмайданчик.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, водій, деревина, патрульні, хабар
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