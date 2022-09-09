На Волині рідним загиблих Героїв-прикордонників вручили державні нагороди. ФОТО





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Згідно з Указом Президента України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно нагородили майстер-сержанта Максима Стрижака. Прикордонник виконував бойові завдання у Бахмуті. Там 15 січня цього року, під час запеклого бою з окупантами, і загинув.



Його посмертну нагороду дружині Анастасії вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з персоналу Анатолій Щербак у приміщенні Нововолинської міської ради.



Орден «За мужність ІІІ ступеня», яким посмертно відзначили головного сержанта Сергія Веремія, отримала сьогодні Тетяна Веремій - вдова військовослужбовця. Сергій з осені 2022 року виконував бойові завдання на східному напрямку. На початку січня під час одного з ворожих обстрілів прикордонник отримав смертельне поранення. Без батька залишилося троє дітей.



Разом з рідними загиблих побратимів офіцери Волинського прикордонного загону відвідали місця останнього спочинку захисників та помолилися за упокій їхніх душ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині родинам загиблих Героїв-прикордонників вручили державні нагороди.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Згідно з Указом Президента України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно нагородили майстер-сержанта. Прикордонник виконував бойові завдання у Бахмуті. Там 15 січня цього року, під час запеклого бою з окупантами, і загинув.Його посмертну нагороду дружинівручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з персоналуу приміщенні Нововолинської міської ради.Орден «За мужність ІІІ ступеня», яким посмертно відзначили головного сержанта, отримала сьогодні- вдова військовослужбовця. Сергій з осені 2022 року виконував бойові завдання на східному напрямку. На початку січня під час одного з ворожих обстрілів прикордонник отримав смертельне поранення. Без батька залишилося троє дітей.Разом з рідними загиблих побратимів офіцери Волинського прикордонного загону відвідали місця останнього спочинку захисників та помолилися за упокій їхніх душ.

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