На Волині матері загиблого захисника вручили відзнаку сина

На Волині матері загиблого захисника вручили відзнаку сина
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня захисника нагороджено посмертно відповідно до Указу Президента України. І от нарешті відзнака прибула на Любешівщину. Тож сьогодні представники другого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили орден мамі Героя Катерині Кузьмич.

Вони подякували Катерині Миколаївні за такого сина та вкотре висловили свої співчуття, адже горе від втрати дитини ніколи не зменшиться, - повідомляє Нове життя.

Високою державною нагородою Героя ушановано за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Нагадаємо, Руслан Кузьмич загинув 21 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

На Волині матері загиблого захисника вручили відзнаку сина

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Теги: війна, Росія, Україна
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