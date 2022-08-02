Окупанти обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Сьогодні, 15:38
Щонайменше одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів селища Зеленівка у Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни обстріляли Зеленівку − постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна − отримала поранення", - зазначив він.
Голова ОВА додав, що на місці працюють екстрені служби.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни обстріляли Зеленівку − постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна − отримала поранення", - зазначив він.
Голова ОВА додав, що на місці працюють екстрені служби.
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