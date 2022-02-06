У музей на Волині передали ікону 18 століття. ФОТО





Про це Юрій Велінець у фейсбуці.



Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.



Працівники Нововолинського міського історичного музею Юрій Велінець і Вікторія Микитюк, спільно з художником-реставратором із Харкова Артемом Погрібним і Мирославою Погрібною провели комплексне обстеження сакральних пам’яток. Виявили надзвичайно багато деталей, які потребують подальших дослідженнь.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До історичного музею Нововолинська передали ікону Почаївської Божої Матері (ХVIII ст.) з Хресто-Воздвиженського храму села Заболотці Литовезької громади.Про це повідомив краєзнавецьу фейсбуці.Ікону, яку віднайшли на горищі храму, передали до Нововолинського історичного музею. Відтепер її чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ століття.Працівники Нововолинського міського історичного музею Юрій Велінець і, спільно з художником-реставратором із Харковапровели комплексне обстеження сакральних пам’яток. Виявили надзвичайно багато деталей, які потребують подальших дослідженнь.

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