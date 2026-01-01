Не перевищуватимуть 5-ти годин підряд: на Волині скоротять періоди відключення світла

Періоди знеструмлень на Волині будуть коротшими.Про це повідомили в обласній раді.Як зазначив виконувач обов’язки начальника ОВА Роман Романюк, аби волиняни змогли комфортніше пережити період низьких температур, який ще триватиме до кінця тижня, обласна влада звернулася до Волиньобленерго з проханням переглянути графіки планових відключень електроенергії. За словами керівника енергопостачальної компанії, таке коригування уже здійснено.Відтепер час одного знеструмлення, відповідно до черг, не перевищуватиме 5-ти годин. Він також зазначив, що компанія провела відповідну роботу, аби графіки відключень не порушувалися. Одночасно керівник наголосив, що ситуація в енергосистемі області залишається складною, і закликав споживачів ощадно використовувати електроенергію.Йшлося і про функціонування систем житлово-комунального господарства в складних погодних умовах. Директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництвазапевнив, що в області не зафіксовано критичних ситуацій, і житловий сектор, і соціальна сфера стовідсотково забезпечені теплом.Він також повідомив, що для стійкості системи теплопостачанням вже функціонують 7 когенераційних установок, а також в наявності 260 генераторів загальною потужністю 20 мВт. Створено 10-тиденний запас палива, резервного устаткування, сформовано достатню кількість аварійних бригад на випадок надзвичайних ситуацій.За інформацією керівника ДСНС, службою розгорнуто 36 пунктів незламності, ще 12 будуть облаштовані у разі потреби. Він також повідомив, що через використання нетипових обігрівальних приладів і, як наслідок, закорочення електромережі в області зросла кількість пожеж в житловому секторі.