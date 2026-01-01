Через заборгованість по зарплаті на Волині відкрили 12 проваджень

За даними Єдиного реєстру боржників, станом на початок 2026 року на Волині відкриті 12 проваджень про стягнення заборгованості по заробітній платі.

Про це 19 січня повідомили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот. загалом в Україні є 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат, пише Суспільне.

Лідирують у рейтингу з найбільшою кількістю проваджень через борги перед працівниками компанії та підприємства на Дніпропетровщині. На Волині один з найменших показників у західній Україні.

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

