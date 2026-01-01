Через заборгованість по зарплаті на Волині відкрили 12 проваджень





Про це 19 січня повідомили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот. загалом в Україні є 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат, пише



Лідирують у рейтингу з найбільшою кількістю проваджень через борги перед працівниками компанії та підприємства на Дніпропетровщині. На Волині один з найменших показників у західній Україні.



Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

