Соборна Україна: у місті на Волині створили символічний Ланцюг Єдності
Сьогодні, 11:57
Сьогодні, у День Соборності, у Володимирі на Волині мешканці та гості громади утворили «Ланцюг єдності», що простягнувся від вулиці Ковельської до площі Героїв.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Ця акція нагадує про історичне об’єднання українських земель від заходу до сходу та символ того, що попри всі виклики, українці залишаються згуртованими та нероздільними у своєму прагненні до свободи.
«Під час Загальнонаціональної хвилини мовчання ми разом вшанували подвиг наших Захисників, які боролися за цілісність України. Дякую кожному, хто долучився до заходу, та організаторам за патріотичну ініціативу. Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, ми відчуваємо справжню силу нашого народу», - зазначив Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Ця акція нагадує про історичне об’єднання українських земель від заходу до сходу та символ того, що попри всі виклики, українці залишаються згуртованими та нероздільними у своєму прагненні до свободи.
«Під час Загальнонаціональної хвилини мовчання ми разом вшанували подвиг наших Захисників, які боролися за цілісність України. Дякую кожному, хто долучився до заходу, та організаторам за патріотичну ініціативу. Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, ми відчуваємо справжню силу нашого народу», - зазначив Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія понад 10 годин била по Кривому Рогу «шахедами»
Сьогодні, 12:26
Росія провалила продаж конфіскованих активів
Сьогодні, 12:20
Соборна Україна: у місті на Волині створили символічний Ланцюг Єдності
Сьогодні, 11:57
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі
Сьогодні, 11:40
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Тимофеєвим
Сьогодні, 11:18