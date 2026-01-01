Соборна Україна: у місті на Волині створили символічний Ланцюг Єдності

Сьогодні,, у Володимирі на Волині мешканці та гості громади утворили «Ланцюг єдності», що простягнувся від вулиці Ковельської до площі Героїв.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЦя акція нагадує про історичне об’єднання українських земель від заходу до сходу та символ того, що попри всі виклики, українці залишаються згуртованими та нероздільними у своєму прагненні до свободи.«Під час Загальнонаціональної хвилини мовчання ми разом вшанували подвиг наших Захисників, які боролися за цілісність України. Дякую кожному, хто долучився до заходу, та організаторам за патріотичну ініціативу. Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, ми відчуваємо справжню силу нашого народу», - зазначив Пальонка.