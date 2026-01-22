Росія понад 10 годин била по Кривому Рогу «шахедами»

Росія понад 10 годин била по Кривому Рогу «шахедами»
Кривий Ріг понад 10 годин перебував під "шахедною" атакою РФ, після кількахвилинного відбою в місті знову оголосили тривогу, а Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили ЗСУ, пише УП.

За словами Вілкула, РФ атакувала місто ударними безпілотниками понад 10 годин.

Згодом він написав про відбій і зазначив, що засоби ППО "відпрацювали майже ідеально".

Також Вілкул повідомив, що рух вулицею Вільної Ічкерії планують відновити протягом години-двох, на місці працюють вибухотехніки та комунальники. Водіїв попросили поки користуватися об'їзною.

Після кількох хвилин відбою в місті знову оголосили тривогу. Вілкул повідомив про вибухи та ракетну атаку, а Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу балістики по Кривому Рогу.

