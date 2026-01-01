До рідного дому «на щиті» повертається Герой Дмитро Наталюк

тілом полеглого військовослужбовця Дмитра Наталюка.



Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.



Сьогодні, 22 січня, 2026 року відбудеться зустріч загиблого військовослужбовця ЗСУ, жителя села Старики Наталюка Дмитра Євгенійовича (05.10.2000 р.н.).



Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 21:30.



Зустрічатимуть Героя біля рідного дому в селі Старики. Чин похорону відбудеться завтра, 23 січня, у Свято-Троїцькому соборі Берестечка.



«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - закликала краян міськрада.



