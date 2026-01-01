До рідного дому «на щиті» повертається Герой Дмитро Наталюк
Сьогодні, 13:17
Волинян закликають сьогодні, 22 січня, гідно зустріти кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Дмитра Наталюка.
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Сьогодні, 22 січня, 2026 року відбудеться зустріч загиблого військовослужбовця ЗСУ, жителя села Старики Наталюка Дмитра Євгенійовича (05.10.2000 р.н.).
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 21:30.
Зустрічатимуть Героя біля рідного дому в селі Старики. Чин похорону відбудеться завтра, 23 січня, у Свято-Троїцькому соборі Берестечка.
«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - закликала краян міськрада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Сьогодні, 22 січня, 2026 року відбудеться зустріч загиблого військовослужбовця ЗСУ, жителя села Старики Наталюка Дмитра Євгенійовича (05.10.2000 р.н.).
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 21:30.
Зустрічатимуть Героя біля рідного дому в селі Старики. Чин похорону відбудеться завтра, 23 січня, у Свято-Троїцькому соборі Берестечка.
«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - закликала краян міськрада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ексголови Держприкордонслужби йдуть обшуки, – джерела
Сьогодні, 13:41
До рідного дому «на щиті» повертається Герой Дмитро Наталюк
Сьогодні, 13:17
На Волині покарали матір ліцеїста, який цькував іншу ученицю
Сьогодні, 12:53
Росія понад 10 годин била по Кривому Рогу «шахедами»
Сьогодні, 12:26