У ексголови Держприкордонслужби йдуть обшуки, – джерела

Сергія Дейнека.



Про це повідомили співрозмовники



За даними джерел УП, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.



"Українська правда" звернулась за коментарем до пресслужби ДПСУ.



4 січня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади очільника Держприкордонної служби, яку той обіймав з червня 2019 року. Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.

