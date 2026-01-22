У ексголови Держприкордонслужби йдуть обшуки, – джерела
Сьогодні, 13:41
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.
За даними джерел УП, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.
"Українська правда" звернулась за коментарем до пресслужби ДПСУ.
4 січня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади очільника Держприкордонної служби, яку той обіймав з червня 2019 року. Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.
