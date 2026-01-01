Патрульні хутко розшукали речі, які лучанка втратила у тролейбусі

Сьогодні, 22 січня, на лінію 112 звернулась лучанка, яка повідомила, що кілька хвилин тому в громадському транспорті у неї зникли речі: документи, банківські картки та гаманець із грошима.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Містянка перебувала у стані сильного хвилювання й щиро переживала, про втрачене.

Патрульні одразу вирушили на місце та зв’язалися із громадянкою. Під час зустрічі стало зрозуміло: через стрес вона не може точно сказати, чи сталася крадіжка, чи сумка загублена з необережності.

Поліцейські встановили звʼязок із диспетчером тролейбусного депо та дізналися, що водій маршруту вже виявив згубу в салоні. Інспектори домовилися з ним про зустріч та повернули речі власниці.

