Патрульні хутко розшукали речі, які лучанка втратила у тролейбусі

Сьогодні, 22 січня, на лінію 112 звернулась лучанка, яка повідомила, що кілька хвилин тому в громадському транспорті у неї зникли речі: документи, банківські картки та гаманець із грошима.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Містянка перебувала у стані сильного хвилювання й щиро переживала, про втрачене.Патрульні одразу вирушили на місце та зв’язалися із громадянкою. Під час зустрічі стало зрозуміло: через стрес вона не може точно сказати, чи сталася крадіжка, чи сумка загублена з необережності.Поліцейські встановили звʼязок із диспетчером тролейбусного депо та дізналися, що водій маршруту вже виявив згубу в салоні. Інспектори домовилися з ним про зустріч та повернули речі власниці.