На Волині покарали матір ліцеїста, який цькував іншу ученицю
Сьогодні, 12:53
У Ковелі на Волині суд притягнув до відповідальності матір ліцеїста, який цькував неповнолітню.
За психологічний тиск сина на дівчину волинянку покарали штрафом, пишуть Волинські новини з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.
За матеріалами справи, торік 22 та 23 жовтня підліток скоїв булінг стосовно іншої учениці. Зокрема юнак зняв образливі відео про неї і виклав в інтернет.
Через те, що порушник не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, протокол склали на його матір.
Під час судового засідання жінка провину визнала, просила суворо не карати та пояснила, що не працює і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Як повідомила, між її сином та постраждалою довгий час тривають неприязні стосунки – то вона його зачіпає, то він її. Також додала, що провела бесіду з підлітком, він пообіцяв більше не робити такого.
Сам хлопець пояснив свій вчинок тим, що, мовляв, школярка постійно ображає його подругу, чіпляється до нього та знімає про це відео у Тік-Ток.
Натомість постраждала у суді повідомила свою версію. Зі слів дівчини, це юнак без причини її ображає, принижує, знімає образливі відео та скидає в інтернет.
Заслухавши покази усіх свідків та дослідивши відеозапис з місця події, суддя визнав маму учня винною у скоєнні адмінпорушення і оштрафував на 850 гривень.
