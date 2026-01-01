На Волині покарали матір ліцеїста, який цькував іншу ученицю





За психологічний тиск сина на дівчину волинянку покарали штрафом, пишуть



За матеріалами справи, торік 22 та 23 жовтня підліток скоїв булінг стосовно іншої учениці. Зокрема юнак зняв образливі відео про неї і виклав в інтернет.



Через те, що порушник не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, протокол склали на його матір.



Під час судового засідання жінка провину визнала, просила суворо не карати та пояснила, що не працює і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Як повідомила, між її сином та постраждалою довгий час тривають неприязні стосунки – то вона його зачіпає, то він її. Також додала, що провела бесіду з підлітком, він пообіцяв більше не робити такого.



Сам хлопець пояснив свій вчинок тим, що, мовляв, школярка постійно ображає його подругу, чіпляється до нього та знімає про це відео у Тік-Ток.



Натомість постраждала у суді повідомила свою версію. Зі слів дівчини, це юнак без причини її ображає, принижує, знімає образливі відео та скидає в інтернет.



Заслухавши покази усіх свідків та дослідивши відеозапис з місця події, суддя визнав маму учня винною у скоєнні адмінпорушення і оштрафував на 850 гривень.



