Росія провалила продаж конфіскованих активів

росія стикається з проблемами при продажу конфіскованих активів для наповнення бюджету.

Про це пише Bloomberg.

У 2025 році росія конфіскувала майно на рекордні 3,12 трлн рублів — більш ніж у чотири рази більше, ніж роком раніше. Влада розраховує використати приватизацію для покриття бюджетного дефіциту на тлі падіння доходів від енергоносіїв і зростання воєнних витрат, однак продаж активів просувається вкрай повільно.

Аукціон з продажу аеропорту Домодєдово не відбувся: стартова ціна у 132 млрд рублів не привернула жодної заявки. Потенційних покупців відлякали слабкі фінансові показники активу, висока боргова нагрузка та дорога вартість кредитів.

У грудні держава також не змогла продати націоналізовану групу Raven Russia з майже 2 млн кв. м складської нерухомості: аукціон зі стартовою ціною 90 млрд рублів не отримав заявок. Продаж «Южуралзолота», одного з найбільших виробників золота в росії, був відкладений через складну корпоративну структуру компанії.

Висока вартість запозичень, слабкість цивільних галузей та ризики перегляду прав власності знижують інтерес навіть лояльних інвесторів і обмежують потенційні доходи бюджету від приватизації.

