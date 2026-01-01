Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі
У ніч на 22 січня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову атакував мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у будинку пошкодило фасад і скління. Також постраждали припарковані поруч автомобілі.

Із багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – 8 дітей. Даних про постраждалих наразі немає, інформацію уточнюють.

Теги: Росія, війна
