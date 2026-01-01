Працевлаштування для людей з інвалідністю: яка ситуація на Волині





Про це Ольга Белаш.



З її слів, за останні три роки, кількість безробітних з інвалідністю збільшилася. На 2025 рік їх чисельність зросла на 12%, але водночас зріс і показник працевлаштування.



"Зважаючи на ситуацію, яка склалася на ринку праці, щодо потреби в працівниках, роботодавці розглядають та готові взяти людей з інвалідністю, аби це не суперечило їхнім функціональним можливостям та обмеженням, встановленим програмою реабілітації", — сказала Ольга Белаш.



Вона зазначила, що на Волині, за кількістю пошукачів роботи з інвалідністю та вакансій для них, лідирує Луцька філія центру зайнятості. Станом на 15 січня було понад 75 вакансій для квотних категорій, у Ковельській філії — 33, менше у Володимирі та Камінь-Каширську.



У 2025 році за роботою до Волинського ОЦЗ звернулася 1 481 людина з інвалідністю, що становить 7% від загальної кількості звернень. Вдалося працевлаштувати 356 людей.



Досвід працевлаштування людини з інвалідністю



64-річна волинянка Антоніна Деркач має другу групу інвалідності. Суспільному розповіла: одразу після завершення Ковельського машинобудівного технікуму працювала бухгалтером. Віддала професії кілька десятків років, але мусила зробити перерву.



"З 2000 року по 2017-й навіть була головним бухгалтером. А потім хвороба залишила мене без роботи. Довго була на пенсії, потім вирішила ще трохи попрацювати. Трохи мені надоїло сидіти, хотілося б серед людей бути", — сказала Антоніна Деркач.



Жінка звернулася до центру зайнятості. З її слів на пропозицію від роботодавця чекала менше двох тижнів. У грудні 2025 підшукали вакансію бухгалтера у приватному підприємстві, що займається лісопильним виробництвом.



"Тепер на роботах шукають молодь спеціалістів, щоб надовго у них працювали. Може мене взяли на роботу, поки не знайдуть молодого спеціаліста. Але, дякувати Богу, поки я працюю і маю роботу", — додала волинянка.



Компенсація за облаштування робочого місця працівнику з інвалідністю

Роботодавці можуть подати документи до центру зайнятості для отримання компенсації за облаштування робочих місць людям з інвалідністю. А саме на купівлю меблів, у тому числі й спеціалізованих, комп'ютерної техніки, інструментів, засобів для захисту здоров'я та інше.



Зокрема, до 15 мінімальних зарплат для компенсації коштів на обладнання працівнику з першою групою інвалідності й до 10 з другою групою.



"Із січня розмір компенсації збільшується. Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень. Тобто, за першу групу інвалідності компенсація становитиме до 129 705 гривень і до 86 470 гривень за другу", — пояснила вона.



У 2025 році, розповіла Ольга Белаш, виплатою скористалися 82 роботодавці, які підготували 88 робочих місць: 9 — для людей з інвалідністю першої групи, решту — для другої групи. Усього на цю програму використали 6,6 мільйона гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Станом на першу половину січня, в базі даних Волинського центру зайнятості (ОЦЗ) є 1 205 вакансій. У 136 з них роботодавці зазначили, що готові взяти людей з інвалідністю. Водночас 293 людини з інвалідністю перебувають на обліку у пошуку роботи.

