СБУ затримала агентів гру, які хотіли розвідати наслідки удару «Орєшніком»

Працівники СБУ затримали агентів гру рф, яким наказали розвідати наслідки від удару «Орєшніком» по Львівщині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

За матеріалами справи, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Співробітники СБУ встановили, що за завданням гру рф молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах.

Далі він передавав зібрану інформацію «старшому» агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – «на гарячому» у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого «прильоту».

За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


