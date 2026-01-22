Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Швейцарії розпочалася

Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом.



Про це з повідомив прессекретар Сергій Никифоров, пише



Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні вранці, 22 січня. Зустріч із ним в межах Всесвітнього економічного форуму Трамп анонсував учора.



Очікується, що глави держав обговорять документ про повоєнне відновлення України, робота над яким між українською і американською переговорними групами тривала декілька місяців.



Всесвітній економічний форму у Давосі триває з 20 січня. Володимир Зеленський ще вчора перебував у Києві: він не поїхав до Швейцарії у зв'язку з черговим масованим обстрілом енергетики.



Водночас Зеленський сказав, що готовий до поїздки, якщо фіналізують україно-американські угоди про гарантії безпеки або економічне відновлення. А також – якщо партнери України висловлять готовність передати нові пакети підтримки.



Про які документи йдеться?



Угоди про гарантії безпеки та повоєнне економічне відновлення є супутніми до рамкового договору про мир, що складається з 20 пунктів. З боку США участь в переговорах беруть спецпредставник Стів Віткофф і радник-зять президента Джаред Кушнер. Українська переговорна команда працює під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова, а до її складу входять, зокрема, голова Офісу президента Кирило Буданов і керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.



Угода про гарантії безпеки передбачає юридичні зобов'язання, тобто вона потребує ратифікації Конгресу. У ході підготовки говорили, що вона може містити аналог 5 статті Статуту НАТО, передбачає розміщення після закінчення війни іноземного військового контингенту і список конкретних заходів, яких буде вжито у випадку повторного нападу Росії.



Угода про відновлення передбачає домовленості про інвестиції та їхні джерела, необхідні для відновлення поруйнованих росіянами об'єктів. За оцінкою міністерства економіки, потреба становитиме не менш як $800 млрд. Це будуть і приватні, і державні інвестиції.

