Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Сергієм Барабановим, який загинув рік тому у Курській області

23 січня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У п’ятницю, 23 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Барабанова Сергія Олександровича (16.09.1978 року народження), який загинув 11 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області.Завтра, 23 січня, о 10.30 тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) у кафедральний собор Святої Трійці.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.