Лучани розгорнули 200-метровий прапор у День Соборності України. ФОТО

Із нагоди Дня Соборності України у Луцьку відбулася традиційна патріотична акція “Ланцюг єднання”.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У центрі міста, на Театральному майдані, зібралося чимало жителів громади, щоб розгорнути 200-метровий національний прапор і пройти з ним вулицею Лесі Українки до площі Злуки. В урочистостях взяла участь заступник міського голови Ірина Чебелюк. Присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за волю України, завдяки кому ми можемо бути тут — наших Героїв.

День Соборності України — це державне свято, яке відзначається щороку 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), що символізувало об'єднання українських земель в єдину незалежну державу.

Свято підкреслює важливість єдності та цілісності України. Традиційно в цей день проводяться урочистості, патріотичні акції, покладання квітів до пам’ятників борцям за незалежність, а також люди створюють "живі ланцюги" як символ єднання народу.
Лучани згуртувалися, щоб продемонструвати свою єдність та волю до боротьби під час повномасштабного вторгнення. На площі Злуки учасники акції виконали Державний Гімн України.
