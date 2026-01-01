Німеччина висилає заступника військового аташе РФ за шпигунство





Про це повідомляє



"Федеральний уряд реагує на арешт підозрюваної шпигунки в Берліні жорсткими заходами. У четвер МЗС у Берліні викликало російського посла на розмову. Під час зустрічі з політичним директором МЗС дипломату Кремля повідомили, що заступник військового аташе посольства має негайно залишити Німеччину, оскільки насправді він працював на одну з російських спецслужб і тривалий час керував заарештованою шпигункою", - йдеться у повідомленні.



Протягом 72 годин російський дипломат-шпигун повинен виїхати з країни.



За інформацією видання, контактною особою затриманої раніше за підозрою у шпигунстві Ілови В. був заступник військового аташе РФ Андрій М., який насправді є співробітником російської спецслужби.



Про видворення російського шпигуна повідомило у четвер МЗС Німеччини.



"Шпигунство в Німеччині федеральний уряд не потерпить – тим більше під прикриттям дипломатичного статусу. Сьогодні ми викликали посла Росії і повідомили йому про видворення відповідної особи, яка шпигувала на доручення Росії", - повідомило відомство на своїй сторінці у соцмережі Х.



Як повідомляв Укрінформ, Федеральна прокуратура Німеччини затримала у Берліні жінку з німецько-українським громадянством за підозрою у діяльності на користь російської спецслужби.



Були проведені обшуки в помешканнях затриманої, "а також у приміщеннях ще двох підозрюваних, які перебувають на волі, у районі Гавелланд (федеральна земля Бранденбург), у районі Арвайлер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) та в Мюнхені".



За даними слідства, підозрювана щонайменше з листопада 2023 року підтримувала контакти розвідувального характеру з представником посольства РФ в Берліні, який працював на одну з російських спецслужб. Підозрювана неодноразово передавала йому інформацію, пов’язану з війною проти України. Згідно з прокуратурою, для цього підозрювана "зверталася до колишніх співробітників, пов’язаних із федеральним міністерством оборони ФРН".



За даними ЗМІ, у справі проходять також двоє колишніх представників Бундесверу – один працював інженером в оборонно-технічній службі, а інший – до недавнього виходу на пенсію – був штабним офіцером.

