Німеччина висилає заступника військового аташе РФ за шпигунство

Німеччина висилає заступника військового аташе РФ за шпигунство
Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило персоною нон ґрата заступника військового аташе РФ, який, за даними слідства, керував діяльністю затриманої раніше за підозрою у шпигунстві громадянки ФРН та України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Der Spiegel.

"Федеральний уряд реагує на арешт підозрюваної шпигунки в Берліні жорсткими заходами. У четвер МЗС у Берліні викликало російського посла на розмову. Під час зустрічі з політичним директором МЗС дипломату Кремля повідомили, що заступник військового аташе посольства має негайно залишити Німеччину, оскільки насправді він працював на одну з російських спецслужб і тривалий час керував заарештованою шпигункою", - йдеться у повідомленні.

Протягом 72 годин російський дипломат-шпигун повинен виїхати з країни.

За інформацією видання, контактною особою затриманої раніше за підозрою у шпигунстві Ілови В. був заступник військового аташе РФ Андрій М., який насправді є співробітником російської спецслужби.

Про видворення російського шпигуна повідомило у четвер МЗС Німеччини.

"Шпигунство в Німеччині федеральний уряд не потерпить – тим більше під прикриттям дипломатичного статусу. Сьогодні ми викликали посла Росії і повідомили йому про видворення відповідної особи, яка шпигувала на доручення Росії", - повідомило відомство на своїй сторінці у соцмережі Х.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральна прокуратура Німеччини затримала у Берліні жінку з німецько-українським громадянством за підозрою у діяльності на користь російської спецслужби.

Були проведені обшуки в помешканнях затриманої, "а також у приміщеннях ще двох підозрюваних, які перебувають на волі, у районі Гавелланд (федеральна земля Бранденбург), у районі Арвайлер (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) та в Мюнхені".

За даними слідства, підозрювана щонайменше з листопада 2023 року підтримувала контакти розвідувального характеру з представником посольства РФ в Берліні, який працював на одну з російських спецслужб. Підозрювана неодноразово передавала йому інформацію, пов’язану з війною проти України. Згідно з прокуратурою, для цього підозрювана "зверталася до колишніх співробітників, пов’язаних із федеральним міністерством оборони ФРН".

За даними ЗМІ, у справі проходять також двоє колишніх представників Бундесверу – один працював інженером в оборонно-технічній службі, а інший – до недавнього виходу на пенсію – був штабним офіцером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Німеччина, шпигун
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські артисти гастролювали у Рівному: чим дивували та що показували
Сьогодні, 17:24
Німеччина висилає заступника військового аташе РФ за шпигунство
Сьогодні, 16:53
Лучани розгорнули 200-метровий прапор у День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Як у Центральному парку в Луцьку рятують рибу
Сьогодні, 15:38
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Сергієм Барабановим, який загинув рік тому у Курській області
Сьогодні, 15:06
Медіа
відео
1/8