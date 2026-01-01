Волинські артисти гастролювали у Рівному: чим дивували та що показували
Сьогодні, 17:24
Артисти Волинського драмтеатру побували на гастролях у Рівному. Чим дивували лучани - розказуємо далі.
Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.
«Учора, 21 січня, на сцені Рівненського драмтеатру відбулася комедія «Корвалол для Вероніки» Ореста Огородника. Оплески, живі емоції та щирий сміх, що наповнили зал, стали для нас важливим відгуком. Під час гастролей також влаштували зустріч з ветеранами – людьми, яким ми вдячні за можливість працювати й гастролювати. Дякуємо глядачам Рівного за щирий прийом», – йдеться у їхньому дописі.
«До нових зустрічей!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.
