Волинські артисти гастролювали у Рівному: чим дивували та що показували
Артисти Волинського драмтеатру побували на гастролях у Рівному. Чим дивували лучани - розказуємо далі.

Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.

«Учора, 21 січня, на сцені Рівненського драмтеатру відбулася комедія «Корвалол для Вероніки» Ореста Огородника. Оплески, живі емоції та щирий сміх, що наповнили зал, стали для нас важливим відгуком. Під час гастролей також влаштували зустріч з ветеранами – людьми, яким ми вдячні за можливість працювати й гастролювати. Дякуємо глядачам Рівного за щирий прийом», – йдеться у їхньому дописі.

«До нових зустрічей!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.

