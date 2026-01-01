Волинські артисти гастролювали у Рівному: чим дивували та що показували









«Учора, 21 січня, на сцені Рівненського драмтеатру відбулася комедія «Корвалол для Вероніки» Ореста Огородника. Оплески, живі емоції та щирий сміх, що наповнили зал, стали для нас важливим відгуком. Під час гастролей також влаштували зустріч з ветеранами – людьми, яким ми вдячні за можливість працювати й гастролювати. Дякуємо глядачам Рівного за щирий прийом», – йдеться у їхньому дописі.



«До нових зустрічей!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артисти Волинського драмтеатру побували на гастролях у Рівному. Чим дивували лучани - розказуємо далі. Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.«Учора, 21 січня, на сцені Рівненського драмтеатру відбулася комедія «Корвалол для Вероніки». Оплески, живі емоції та щирий сміх, що наповнили зал, стали для нас важливим відгуком. Під час гастролей також влаштували зустріч з ветеранами – людьми, яким ми вдячні за можливість працювати й гастролювати. Дякуємо глядачам Рівного за щирий прийом», – йдеться у їхньому дописі.«До нових зустрічей!» – наголошують у Волинському драмтеатрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію