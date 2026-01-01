Поїхав у Київ та не повернувся: розшукують зниклого лучанина
Сьогодні, 19:05
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Дудчика Юрія Івановича, 06 травня 1980 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік був у Києві та з 13 грудня 2025 року перестав виходити на зв'язок, де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 170 см, волосся коротко стрижене темне, на грудній клітці зліва татуювання у вигляді знака зодіаку (Телець) та шрам від грудної клітки до живота.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого лучанина, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
