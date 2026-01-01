Поїхав у Київ та не повернувся: розшукують зниклого лучанина

Поїхав у Київ та не повернувся: розшукують зниклого лучанина
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Дудчика Юрія Івановича, 06 травня 1980 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік був у Києві та з 13 грудня 2025 року перестав виходити на зв'язок, де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 170 см, волосся коротко стрижене темне, на грудній клітці зліва татуювання у вигляді знака зодіаку (Телець) та  шрам від грудної клітки до живота.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого лучанина, повідомити за номерами телефонів:  0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лучанин, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
НАБУ під час обшуків на митному посту «Луцьк» вилучило сотні тисяч доларів США
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Поїхав у Київ та не повернувся: розшукують зниклого лучанина
Сьогодні, 19:05
Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Сьогодні, 18:16
Волинські артисти гастролювали у Рівному: чим дивували та що показували
Сьогодні, 17:24
Медіа
відео
1/8